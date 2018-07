Berlusconi avverte Salvini: «Con il M5S perdi voti, il centrodestra resta l’alternativa»

di Eleonora Guerra

Il futuro del governo e del centrodestra, la Rai, i migranti e il presunto allarme razzismo, i maggiori temi di attualità. È un’intervista a tutto tondo quella rilasciata da Silvio Berlusconi al Quotidiano nazionale. Un lungo colloquio in cui il presidente di Forza Italia ha ribadito di essere «in campo» e pronto a offrire al Paese «alternative serie, concrete, credibili» all’esecutivo attuale.

«Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Quindi o la Lega abbandonerà questo governo o gli elettori abbandoneranno la Lega», ha detto Berlusconi, motivando poi il perché sia convinto che il governo non potrà reggere a lungo: «Non c’è un solo tema nel quale la politica statalista, anti industriale, profondamente illiberale dei 5 Stelle non caratterizzi l’azione del governo: penso al Decreto dignità, al paventato blocco dell’Alta Velocità Ferroviaria, agli ostacoli alla Tap (il gasdotto adriatico fondamentale per la sicurezza energetica del Paese), alla minacciata chiusura dell’Ilva, alla ri-nazionalizzazione di Alitalia, per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria».

Berlusconi si è mostrato sereno rispetto a una ipotesi di ritorno alle urne. «Non mi preoccupa affatto: Forza Italia profondamente rinnovata, con il suo leader in campo, e capace di denunciare con forza le follie degli ultimi mesi, offrendo alternative serie, concrete, credibili può ottenere risultati ben diversi non soltanto da quelli di qualche sondaggio ma anche da quelli delle ultime elezioni politiche», ha detto, chiarendo anche però che «le elezioni anticipate non sono l’unica soluzione possibile, in caso di crisi di governo». Un’apertura dunque alla costituzione di quel “fronte di moderati contro i sovranisti” introdotto nel dibattito da Paolo Gentiloni? È una prospettiva che Berlusconi non esclude del tutto, ma – precisa – «potrebbe essere possibile solo in una condizione di emergenza democratica dalla quale, nonostante i grillini, siamo fortunatamente ancora molto lontani». Dunque, a condizioni date, non se ne parla. «Ho sempre apprezzato il senso di responsabilità e l’equilibrio di Gentiloni, ma le differenze fra noi e loro rimangono molto profonde. Non ho combattuto un governo di sinistra – ha sottolineato – per arrivare ad allearmi con un’altra sinistra».

«Solo pochi mesi fa, il 4 marzo, una maggioranza significativa di elettori aveva chiesto un governo di centrodestra», ha specificato il leader azzurro nel suo ragionamento, mandando dunque un messaggio rassicurante agli elettori sul fatto che il perimetro dell’azione resta quello del centrodestra. Non è stato però l’unico messaggio che Berlusconi ha voluto lanciare. Molti, infatti, nel corso del colloquio con QN sono stati inviati anche a Matteo Salvini, tutti uniti da un filo conduttore: si resta ancora alleati, ma sul filo di un equilibrio che si fa sempre più precario. Dalla Rai ai migranti, il Cav non ha fatto che ribadire – indirettamente – questo concetto. «Il problema non è il nome, ma il metodo. Se siamo alleati, si ragiona e si decide insieme», ha detto Berlusconi a proposito della candidatura di Marcello Foa alla presidenza della Rai, usando poi un simile gioco del non detto anche sul tema migranti e allarme razzismo. «L’Italia non è e non diventerà mai un Paese razzista, il razzismo per fortuna è estraneo alla nostra cultura e alla nostra civiltà. Episodi come quello che ha colpito Daisy Osakue sono gravi. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto», ha detto Berlusconi inviando i suoi auguri all’atleta e aggiungendo che «credo che il lassismo degli anni della sinistra sul tema immigrazione richiedesse una correzione di rotta molto ferma». «È una scelta necessaria, ma – ha precisato il leader azzurro – non annulla i principi di umanità che sono dentro di noi e fanno parte della nostra cultura europea liberale e cristiana. È difficile trattenere le lacrime di fronte alla sofferenza e alla morte di tanti innocenti. Non per questo però – ha aggiunto Berlusconi – bisogna permettere a tutti di venire in Italia. Con un’accorta politica estera, il nostro governo aveva azzerato gli sbarchi».