Bari, paziente stanco di aspettare aggredisce un informatore scientifico

di Lucio Meo

Nel corso di una lite tra un paziente e un informatore scientifico in un ambulatorio medico di Castellana Grotte, in provincia di Bari, quest’ultimo ha avuto la peggio ed ha subito traumi al viso e alla testa con prognosi di 15 giorni. Ne dà notizia la Fedaisf, la federazione delle associazioni degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco. Nella rissa sono stati coinvolti un paziente in attesa, originario del posto, e un informatore scientifico di Torre a Mare, M. M., 51 anni. Stando a quanto appreso dalla Fedaisf, la lite avrebbe avuto inizio all’arrivo dell’informatore nell’ambulatorio e sarebbe scaturita dall’insofferenza del paziente rispetto all’appuntamento tra il medico e il professionista, che avrebbe inevitabilmente ritardato di qualche minuto la sua visita.

Dalle parole, il paziente è passato ai fatti all’esterno dello studio medico. L’informatore scientifico è stato aggredito a sorpresa ed è caduto a terra dove ha continuato a subire calci e pugni, fino a quando non è intervenuto il medico, chiamato da un collega, che ha messo fine all’aggressione e probabilmente salvandogli la vita. Chiamato il 118, l’informatore è stato trasportato al Policlinico di Bari per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri di Castellana Grotte. L’energumeno è ora in stato di fermo. «Grave il fatto – sottolinea la Fedaisf – che nessuno degli astanti sia intervenuto per impedire il misfatto». La Federazione in tutte le sue componenti ha subito fatto pervenire le sue parole di solidarietà al collega “e lo sdegno per l’incredibile accaduto”. Inoltre si è detta pronta a costituirsi parte civile, ”perché un’aggressione del genere può capitare a ogni informatore”.