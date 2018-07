Bar Benaco – Roma

di Redazione

Bar Benaco

Via Benaco, 13 – 00199 Roma

Tel. 06/8548636

Sito Internet: no

Tipologia: bar

Prezzo: caffè 0,90€, cappuccino 1,10€, lieviti 0,90€

Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio

OFFERTA

La lunga scia di macchine in doppia fila che spesso si forma nei pressi dell’ingresso è indicativa di quanto questo bar sia conosciuto e frequentato. Ed in effetti l’offerta è varia e di qualità: i cornetti, nonostante siano un po’ più piccoli di quelli classici che si trovano di solito, sono ben lievitati, saporiti e sempre freschi. Noi siamo rimasti soddisfatti sia da quello semplice che da quello al miele, con la giusta dose di dolce ripieno. Anche caffè e cappuccino sono di buon livello, servito in tazzina calda e dal profumo intenso e gradevole il primo e con una schiuma corposa e consistente il secondo. Invitanti i panini, abbondantemente farciti, così come la piccola pasticceria (a 25€/kg) e i biscotti secchi di vario genere.

AMBIENTE

L’arredamento è quello classico da bar, lungo bancone in marmo, con vetrine per l’esposizione di lieviti e torte per la colazione e dei panini e tramezzini per la pausa pranzo. Due sale con qualche tavolo, un po’ troppo buie per essere davvero accoglienti, e un piacevole spazio esterno per le giornate di bel tempo.

SERVIZIO

Il personale è solerte e sempre gentile anche se, palesemente impegnato, si lascia sfuggire poche battute. In cassa troviamo professionalità, cortesia e qualche sorriso in più che non guasta mai.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –