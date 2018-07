Aosta, CasaPound entra in consiglio e si scatena il solito delirio antifascista

di Gabriele Alberti

Stentiamo a credere che si possa arrivare a dichiarare e scrivere l’inverosimile. Ma qundo si tratta di far scattare il coro antifascista ogni scusa è buona per una sinistra a cui non rimane null’altro. Nel Consiglio comunale della città di Aosta, Lorenzo Aiello, esponente di CasaPound Italia, sostituisce i consiglieri della Lega eletti in Consiglio regionale, come la neo presidente Spelgatti. CPI nel 2015 era, infatti, apparentata con la Lega Nord, esprimendo tre candidati nel Carroccio e altri nella lista collegata, “Aosta nel cuore”. Così, puntuale, appare il “necrologio”: «Oggi è un giorno triste per la democrazia in Valle d’Aosta e in particolare per il suo capoluogo città medaglia d’oro per la Resistenza. Oggi entra per la prima volta in Consiglio comunale un rappresentante di Casapound». Lo scrive su Fb la portavoce de L’Altra Valle d’Aosta Carola Carpinello, postando, sulla pagina del movimento il documento firma insieme ad alcuni esponenti della sinistra valdostana.

Di qui il delirio: «Oggi non si può tacere. Oggi tacere significa essere d’accordo con quanto sta accadendo. #antifascistisempre Il 25 luglio è la data in cui ricordiamo la caduta del Fascismo, ma quest’anno diventa un anniversario triste, perché è il giorno in cui “i fascisti del terzo millennio” entrano nel Consiglio comunale della città di Aosta, già medaglia d’oro della Resistenza – si legge nel documento. Ancora: «Lo sdoganamento dell’estremadestra è un fenomeno gravissimo. parole in libertà: «Questa deriva va fermata». Poi i sinistri se la prendono con la Lega: «Una grossa parte di responsabilità è della Lega che nel 2015 ha barattato un po’ di voti con i valori costituzionali dell’antifascismo».