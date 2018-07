Ancora morti sul lavoro: un operaio precipita da Palazzo Reale a Milano

di Elsa Corsini

Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano. Le cronache sono costrette a registrare un’altra morte bianca che si aggiunge alla lunga lista di drammatici incidenti sul lavoro che pone in primo piano il tema della sicurezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,45. di oggi. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo dopo aver fatto un volo di oltre tre metri. Il personale sanitario del 118 ha immediatamente soccorso l’operaio e trasferito in codice rosso al Policlinico di Milano, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima era impegnata nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antinfortuni della procura e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli infortuni sul lavoro.Le indagini dovranno chiarire se l’operaio abbia perso l’equilibrio o sia caduto in seguito a un malore.