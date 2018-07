Il buonista Leoluca Orlando sgombera gli zingari della Favorita e poi gli da casa

di Paolo Lami

Anche il buonista Leoluca Orlando ora sgombera gli zingari del campo della Favorita, come farebbe un “razzista” qualsiasi. Lo sgombero degli zingari, che si sono insediati lì dal 1990 e occupano il bel parco di Palermo, la cosiddetta Real tenuta della Favorita creata nel lontano 1799 ai piedi del monte Pellegrino da Ferdinando III di Borbone, è previsto proprio dall’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, «per far fronte a situazioni di pericolo imminente o attuale», questa la motivazione.

Nell’atto, con il quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di fuoriuscita dei nuclei familiari presenti nel campo e, contestualmente, procedere alla demolizione delle baracche che si saranno liberate e alla messa in sicurezza dell’area, Orlando fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha sequestrato l’area e che impone, guarda caso, «l’adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità di intervenire con immediatezza per superare la situazione di degrado del territorio ed eliminare i pericoli per l’incolumità delle persone e delle famiglie residenti e garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili delle medesime».

«Con questo provvedimento – si spinge a dire il sindaco buonista, concentrato sui diritti degli zingari più che su quelli dei palermitani – vogliamo dare accelerazione a un percorso già avviato da tempo, che ha portato negli anni a ridurre in modo consistente la presenza di rom all’interno del campo, permettendo a questa comunità di palermitani di abbandonare una situazione precaria e insicura e supportando un percorso di integrazione».

Durissimo il giudizio dell’opposizione sulle menate buoniste di Orlando. «Da anni il Comune tollera l’assoluta illegalità del campo nomadi (6 ettari occupati da un centinaio di zingari, ndr) e, soltanto adesso che interviene l’autorità giudiziaria, pare voglia provvedere a ripristinare condizioni di legalità e salubrità, promettendo l’assegnazione di tutte le case in tempi record. Tutto questo fa rabbia se si pensa ai colpevoli ritardi nelle assegnazioni degli alloggi popolari ai cittadini palermitani, realmente bisognosi, in attesa da anni di un tetto», prendono in castagna Leoluca Orlando gli esponenti di “Diventerà Bellissima”, Eduardo De Filippis e Domenico Bonanno.

Con l’ordinanza di sgombero, infatti, Orlando ordina al dirigente del settore Risorse immobiliari, Domenico Verona, «l’immediato reperimento di immobili da destinare all’accoglienza temporanea (degli zingari, ndr), anche nella fase di trasferimento dei beni confiscati al patrimonio comunale per emergenza abitativa o tipologie compatibili per un numero proporzionato alle contingenze che, di volta in volta, emergeranno nell’ottica dell’intero svuotamento del campo, anche semplificando le procedure e autorizzando ad andare in deroga a quanto stabilito da deliberati di giunta, e di attivare le eventuali procedure di consegna degli stessi».

Contestualmente Orlando , che attingerà, fra l’altro, 900 mila euro dal Pon Metro, il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”, ordina al dirigente dell’area della Cittadinanza solidale di «procedere alla presa in carico dei nuclei familiari presenti, di elaborare un progetto personalizzato per ciascuno nucleo familiare anche attraverso l’accompagnamento all’autonomia, di elaborare con immediatezza le priorità programmando le procedure di fuoriuscita graduale dei nuclei familiari e sistemazione in strutture alternative o progetti di accompagnamento, a partire dal 15esimo giorno dalla data della presente ordinanza». Alla faccia dei cittadini palermitani.

«Un’amministrazione sommersa dalle emergenze, a partire dai conti delle partecipate, e una città invasa dai rifiuti e dove i servizi latitano – accusano Orlando il dirigente provinciale di Palermo e il coordinatore dei giovani di “Diventerà Bellissima”, il movimento fondato dal governatore Nello Musumeci – evidentemente non rappresentano delle priorità. Il Comune di Palermo è una bomba a orologeria ma il sindaco e gli assessori, incuranti della situazione, continuano con i loro spot a danno dei palermitani. Orlando e la sua giunta, se ne sono in grado, lavorino per dare risposte ai palermitani. In caso contrario abbiano il buonsenso di dimettersi e andare a casa, una città non si governa con l’improvvisazione».