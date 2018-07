All’Ombra del Colosseo torna a Colle Oppio: due mesi di comicità assicurata

di Eugenio Battisti

Il parco archeologico di Colle Oppio come location e un cartellone densissimo di spettacoli. Dal 10 luglio torna All’Ombra del Colosseo, la ormai storica rassegna romana dedicata alla comicità, con una lunga programmaziome di due mesi, fitta di appuntamenti sei giorni su sette (con inizio alle 21.45) dal martedì alla domenica all’interno del parco con sullo sfondo l’Anfiteatro Flavio. Con una sede innovata e più accogliente, all’Ombra del Colosseo, protagonista dell’Estate Romana dal lontano 1990, punta a offrire al pubblico romano, non solo le performance dei più famosi comici italiani ma anche ristoro e benessere, fin dal tardo pomeriggio, con un’ampia area dedicata allo street food, alla ristorazione e all’aperitivo. «È tutto pronto, vi aspettiamo per un’estate tutta da ridere» si legge sulla pagina Facebook della manifestazione

Torna All’Ombra del Colosseo con i comici più famosi

Nel corso dei due mesi di programmazione, tanti i nomi che si alternano sul palco del Colle Oppio. Il calendario di luglio prevede: martedì 10 lo spettacolo Prove tecniche di trasmissione di Scqr condotto da Marco Capretti; mercoledì 11 sarà la volta di Pino Insegno e Roberto Ciufoli con Vieni avanti cretino (sottotitolo ‘t’insegno un par de Ciufoli) giovedì 12 si esibirà Cinzia Leone con Il peggio di Cinzia Leone; venerdì 13 i romani potranno assistera alla performance di Barbara Foria in ‘Euforia! Questione di Euforia; sabato 14 Francesco Cicchella con Millevoci; domenica 15 i Ditelo Voi con Che grandi figli di Befana. Martedì 17 luglio sarà la volta del trio Batta, Verduci e Rocco con Da quando ho famiglia sono single; mercoledì 18 Andrea Perroni Dal vivo con la Stefano Cenci Social Band e Carlo D’Alatri; giovedì 19 Marco Capretti in Capretti di Battaglia; venerdì 20 il duo formato da Augusto e Toni Fornari con’Fratello Unico; sabato 21 Pezzi di Nerd con Genitori in affitto domenica 22 Nino Taranto e Paciullo con Che mi sono perso; martedì 24 Gianluca Impastato con Gianluca Impastato 30 anni fotomodello; mercoledì 25 Antonio Ornano con Horny; giovedì 26 Francesca Reggiani in Tutto quello che le donne (non) dicono; venerdì 27 Massimo Bagnato con Quanti pensano; sabato 28 Maurizio Lastrico in Quello che parla strano. Nel mezzo del casin di nostra vita; domenica 29 chiude la programmazione di luglio il trio di Lallo Circosta, Riccardo Graziosi e Claudia Campagnola con lo spettacolo Showkezze. Grande attesa per sabato 4 agosto quando si esibirà Rodolfo Laganà nello spettacolo Toro Sedato.