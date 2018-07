All’Ombra del Colosseo arrivano i “Capretti di battaglia”

di Redazione

Giovedi’ 19 luglio Marco Capretti è di scena sul palco di “All’ombra del Colosseo”. La storica rassegna romana estiva ospita uno dei comici più amati di Made in Sud, nel nuovo

spettacolo, dal titolo “Capretti di Battaglia”. Nel parco di Colle Oppio, in una location rinnovata e piu’ accogliente, gli spettatori saranno alle prese con un divertente “enigma” da

risolvere. Assisteranno, infatti, alla cerimonia di consegna di un premio misterioso. Il comico ripercorrera’ i suoi “cavalli di battaglia”, che per l’occasione sono diventati “Capretti”, nel disperato tentativo di capire che cosa diamine abbia vinto. Da qui si dipana un itinerario comico irresistibile: tra fidanzate improbabili, supermercati da incubo e rocambolesche partecipazioni a trasmissioni culinarie.

Capretti è uno dei volti noti di Made in Sud

Allo spettatore, ricorda Capretti nelle note di regia dello spettacolo, “tocchera’ l’arduo compito di arrivare fino in fondo e, se ancora in grado di intendere e di volere, scoprire il segreto del piu’ eccelso dei premi”. In questo travolgente percorso narrativo, il comico romano avra’ modo di sfoderare le sue doti di one man show di razza, nel segno di un divertimento garbato e allo stesso tempo esilarante. Per l’occasione Capretti verrà supportato dalla voce fuori campo e “fuori luogo” di Gennaro Calabrese e dai contributi filmati di una serie di “guest star” a sorpresa. Apprezzato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a tutte le edizioni di Made in Sud (Raidue) e come conduttore del format Scqr (Sono comici questi romani), Capretti e’ reduce dal successo di critica e di pubblico di “Mentre tutti dormono”, spettacolo che replichera’ nella prossima stagione a Roma e in alcuni teatri italiani.