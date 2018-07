Aida Nizar “indecente”, bagno a Piazza Navona: la Meloni la demolisce (video)

di Angelica Orlandi

In una Roma fuori controllo capita -nonostante le sanzioni previste – di imbattersi a ritmo giornaliero in spettacoli poco dignitosi per chi li compie e per la città. Capita che i protaginisti di bravate insistano in atteggiamenti pr4ovocatoriin cerca di pubblicità. Capita di vedere Aida Nizar che si fa il bagno nella fontana di piazza Navona. «Spettacolo indecente. Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, dopo essersi già tuffata a giugno nella Fontana di Trevi, ha deciso questa volta di farsi un bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. Per questa ignorante propongo un anno di lavori socialmente utili per ripulire le strade di Roma. Così magari inizia ad avere rispetto della nostra Capitale!». Ad infuriarsi – e a ragione- è Giorgia Meloni che sui social posta commento e filmato. La Nizar aveva già violato le normative e si s’è vantata il 2 giugno scorso della “bravata” nella Fontana di Trevi costatale la multa da 450 euro. “Perché Aida sempre lotta per il sogno che merita. Sono nella Fontana di Trevi adorando la mia vita. Mi fa impazzire questo momento. Adoriamo la nostra vita. Mai Aida si arrende”, fu il grido della Anita Ekberg dei poveri.