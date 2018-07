Agenti umiliati, in libertà i violenti del centro sociale Askatasuna. Meloni: «Va chiuso subito»

di Gabriele Alberti

L’assurdo, la rabbia. Indigna la notizia della revoca degli arresti domiciliari per Andrea Bonadonna, il leader del centro sociale torinese, quel bravo ragazzo balzato agli “onori” delle cronache per avere aggredito le forze dell’ordine durante la guerriglia al centro di Torino durante il corteo del Primo Maggio 2017. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Torino che ha disposto per lui solo l’obbligo di firma quotidiano. “Miracolato” da questa decisione, l’obbligo di firma permetterà a Bonadonna una sostanziale libertà, tale da potersi occupare della rassegna musicale Alta Felicità- un festival No Tav – in programma questa settimana in Valle di Susa, di cui è pure direttore artistico. Che vergogna!

Meloni: «Salvini chiuda quel centro»

La notizia è passata in sordina, ma non è sfuggita a Giorgia Meloni che dal suo profilo Fb stigmatizza una decisione che avvilisce e per la quale nessuno si indigna. La Val Susa è diventata spesso un Far West, anche nel fine settimana scorso degli agenti sono rimasti feriti. Eppure c’è Far West e Far West: «La risposta del Tribunale del Riesame di Torino all’aggressione degli agenti in Val di Susa di pochi giorni fa è la revoca dei domiciliari al leader del centro sociale degli anarco-insurrezionalisti Askatasuna. Che vergogna! Fratelli d’Italia è al fianco degli uomini e delle donne in divisa senza se e senza ma». Anzi, Giorgia Meloni chiama in causa direttamente il governo ad intervenire: «FdI chiede al Ministro dell’Interno Salvini di dare un segnale inequivocabile: la chiusura dell’Askatasuna». «Il 28 luglio – afferma in una nota la parlamentare torinese di FdI, Augusta Montaruli – è programmata una “gita” a Chiomonte del centro sociale Askatasuna, il cui leader è nuovamente a spasso. Il ministro dell’Interno intervenga: se il centro sociale fosse sgombrato oggi non assisteremmo a queste offese. La gita è una provocazione che esige una risposta immediata. Entro sabato, dunque, Salvini dia un segnale».

Schiaffo agli agenti aggrediti

Questa decisione rappresenta uno schiaffo alle forze dell’Oordine che tentano di difendere opere pubbliche e cittadini a rischio della propria incolumità, impedendo che le guerriglie trasformino, appunto, in un Far West l’intera vallata.

La decisione del tribunale del Riesame Non riguarda solo il suo leader, ma riguarda anche altri 15 antagonisti. I nove provvedimenti di arresti domiciliari sono stati trasformati in obblighi di firma quotidiani. Confermati, invece, gli altri sei obblighi di firma, previsti tre volte alla settimana. Nel corso dell’udienza, il pm Antonio Rinaudo aveva lasciato l’aula in polemica con gli avvocati difensori, i quali avevano contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla polizia. Per rafforzare i loro argomenti, gli avvocati si erano avvalsi di un filmato realizzato da un giornalista freelance e delle dichiarazioni di due esponenti del Movimento 5 Stelle, la consigliera regionale Francesca Frediani e la consigliera comunale Maura Paoli.