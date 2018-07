«Adesso tocca a me»: 18enne stuprata due volte, dal branco e dal soccorritore

di Gabriele Alberti

Choc doppio per una turista inglese di 18 anni che sarebbe stata stuprata due volte a Napoli la stessa sera. Una vicenda raccapricciante riferita dall’edizione online del ‘Mattino’. I fatti risalgono allo scorso marzo ma sono emersi solo ora nel corso dell’incidente probatorio nel tribunale di Napoli. La ragazza sarebbe stata violentata da due giovani a bordo di un’auto. Dopo lo stupro, la 18enne è stata soccorsa da un terzo ragazzo che, offrendosi di accompagnarla, avrebbe invece a sua volta abusato di lei. Cinquecento metri appena e poi tutto era ricominciato come prima. Introdotto da una frase sprezzante: «Adesso tocca a me». La turista inglese ha denunciato i fatti alle forze dell’ordine e sul caso è stata aperta un’inchiesta. I presunti stupratori, scrive il Mattino, si sono dichiarati innocenti. Hanno ammesso di aver avuto dei rapporti con la 18enne sostenendo però che lei fosse consenziente. Ora i primi due ragazzi devono rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo, mentre il terzo di violenza sessuale.

I presunti violentatori della giovane hanno infatti confermato di avere avuto rapporti con la turista ma senza alcun tipo di violenza o coercizione. Sulla vicenda è in corso un’indagine della Procura di Napoli che contesta ai primi due il reato di violenza sessuale di gruppo e al terzo il reato di violenza sessuale. Si tratta di tre studenti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, originari di Torre del Greco e di Vico Equense: sono di buona famiglia, attualmente a piede libero. Rischiano di finire in cella. Decisiva la testimonianza resa ieri dinanzi al giudice e alle parti dalla vittima (assistita dalla penalista Lucilla Longone), che ha confermato l’orrore di quella notte napoletana. A rafforzare la sua versione, anche la testimonianza di un agente di vigilanza della discoteca in cui sarebbero iniziate le avance, un referto ospedaliero (per una ecchimosi al seno) stilato poche ore dopo le violenze e alcuni messaggi whatsapp.

I tre ragazzi professano la propria innocenza e parlano invece di rapporti consensuali con l’inglese. Sull’interrogatorio, data la delicatezza della vicenda, vige però il più stretto riserbo. I tre indagati attualmente sono a piede libero.