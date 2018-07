Addio a Joseph Cronauer, il sergente di «Good Morning Vietnam» (video)

di Gigliola Bardi

Addio a Joseph Cronauer, l’ex sergente dell’aviazione statunitense, famoso per il suo saluto «Good Morning Vietnam» alla radio delle forze armate. La sua vicenda ha ispirato il film del 1987 con Robin Wiliams, intitolato proprio con il grido caratteristico con cui apriva la sua seguitissima trasmissione. Dopo aver condotto il programma radiofonico Dawn Buster per le truppe americane in Vietnam fra il 1965 e il 1966, Croanauer ha continuato a lavorare alla radio, ma è stato anche avvocato e funzionario del dipartimento della Difesa. Si è spento il 18 luglio in una casa di riposo a Troutville in Virginia. Ad annunciare la sua scomparsa all’età di 79 anni è stata la nuora.