Anguillara: in scena gastronomia, arte e musica al Rione la Valle

di Redazione

Ad Anguillara Sabazia, comune sul lago di Bracciano, il 18 e 19 agosto prossimi torna l’attesa “Sagra del Fregnaccio”, giunta alla quinta edizione e divenuta ormai festa istituzionale. Proposta dall’associazione Rione la Valle, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Pro Loco, la manifestazione quest’anno avrà luogo nella suggestiva cornice della piazza del Lavatoio di Anguillara. Oltre che ad apprezzare il famoso “fregnaccio”, piatto tipico di Anguillara e che può essere servito dolce o salato nelle più diverse variazioni di ripieno, i visitatori potranno ammirare la splendida coreografia, ascoltare dell’ottima musica che verrà proposta non da un palco, bensì dai numerosi balconi che si affacciano sulla piazza. Concerti intervallati da siparietti teatrali proposti da attori locali che scenderanno tra gli ospiti seduti ai tavoli e racconteranno episodi divertenti e significativi accaduti nel corso degli anni nel paese, interagendo con il pubblico. Diverse saranno anche le iniziative sportive dirette sopratutto ai bambini e ai ragazzi. si parte dalla gara di pesca destinata ai più piccoli per passare alle dimostrazioni di canoa, Sup, pallanuoto per i più grandi e una esibizione di barche telecomandate. Inoltre sarà inaugurata la Via dell’Arte, che vedrà lo svolgersi di mostre di pittura, scultura e fotografia e di una estemporanea di pittura. Il tutto corredato dal mercatino dell’arte e dell’antiquariato. La manifestazione di quest’anno si è resa possibile sopratutto grazie al notevole apporto dei giovani che hanno donato nuova linfa all’associazione e che sono i garanti della continuità della storia, delle tradizioni e della cultura del Rione.