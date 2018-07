Accoltellamenti e scontri tra bande: le gang cinesi in lotta per la prostituzione

di Redazione

Sarebbe stato accoltellato in uno scontro tra bande di cinesi il quarantenne trovato sanguinante ieri sera in via Fiorentina a Prato e portato in ospedale in codice rosso. È quanto emerso dalle prime indagini condotte dai carabinieri. Altri due cittadini cinesi sono arrivati più tardi in ospedale con mezzi propri, anche loro con ferite da arma da taglio, e i carabinieri sono convinti che abbiano partecipato allo scontro che sarebbe avvenuto nel parcheggio delle Cascine di Tavola.

I tre feriti sono già conosciuti dalle forze dell’ordine e al momento gli investigatori propendono per un regolamento di conti legato all’ambiente dello sfruttamento della prostituzione. Allo scontro avrebbero partecipato almeno una decina di persone, armate di coltelli e bastoni. Durante la rissa, uno dei partecipanti avrebbe estratto una pistola e esploso quattro colpi andati tutti a vuoto, almeno secondo quanto risulta ai carabinieri del nucleo investigativo, che hanno recuperato nel parcheggio quattro bossoli calibro nove, probabilmente esplosi tutti dalla stessa arma. Il quarantenne è stato abbandonato ferito in strada, mentre gli altri partecipanti allo scontro sarebbero fuggiti a bordo di auto.