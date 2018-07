Aggredita la campionessa italo-nigeriana Daisy Osakue. Europei a rischio

di Eugenio Battisti

Rischia di dover dire addio agli Europei di atletica Daisy Osakue. La primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa, nella notte a Moncalieri. Trasportata immediatamente all’ospedale Oftalmico di Torino, la campionessa di orgini africane con cittadinanza italiana ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell’uovo. La Osakue stava tornando a casa assieme a un gruppo di amiche, a Moncalieri, nel torinese, ma in corso Roma é stata colpita al volto da un lancio di uova provenienti da un Fiat Doblò.

Le prime verifiche dei carabinieri sembrerebbero escludere che l’azione sia riconducibile a un movente razziale, ma quasi certamente l’episodio diventerà un caso “politico”. Daisy, che fa parte dei Giovani democratici del Piemonte, era l’unica ragazza di colore del gruppetto e anche le sue amiche sono state colpite dal lancio di uova. L’incidente all’atleta, specialista nel lancio del disco, potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione agli Europei di Berlino ormai prossimi. La sua foto con un occhio pesto e le lacrime che le solcano il viso è stata pubblicata su Instagram da Luca Paladini, un attivista per i diritti Lgbt e subito rilanciata da altri utenti. In un post su Facebook Enrico Mentana ha commentato polemicamande l’episodio puntando l’indice contro il governo: «Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l’informazione. Gli episodi si accumulano. Stanotte un’atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L’hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali?».