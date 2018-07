Svezia elminata dai Mondiali, Ikea scrive agli italiani: “Avete gufato bene”

di Redazione

Con notevole autoironia e pratico spirito commerciale, gli account social di Ikea Italia hanno cavalcato l’eliminazione della Svezia arrivata ai quarti di finale contro l’Inghilterra: «Avete gufato bene» e la foto di un trolley per «tornare a casa». Il riferimento è al fatto che la Svezia ha partecipato ai Mondiali dopo avere eliminato, nello spareggio del novembre scorso, proprio gli azzurri. Meno divertente quanto avvenuto a Stratford, in Inghilterra, dove i tifosi hanno preso d’assalto un punto vendita Ikea per festeggiare la vittoria degli inglesi per due a zero. Il risultato? Una serie di mobili e suppellettili del noto marchio svedese distrutti.