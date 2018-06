Wu Ming, Pasolini e i fascisti: la sinistra ora rivendica l’autore degli “Scritti corsari”

di Adele Sirocchi

La domanda è: il pericolo neofascista esiste oppure no? Da tempo l’occhiuta vigilanza del collettivo Wu Ming lancia anatemi e liste di proscrizione contro intellettuali e politici di sinistra rei di avere dialogato con la destra radicale. Ora si fa un altro piccolo passo per rimettere a posto le rassicuranti etichette ideologiche: Wu Ming 1, pseudonimo dello scrittore Roberto Bui, scrive su Internazionale un lungo articolo per invitare i compagni a riappropriarsi di Pierpaolo Pasolini. La storia dei rapporti tra destra giovanile e Pasolini è ormai un fatto consolidato e noto. Nel 1988 a Roma uno “storico” convegno dal titolo Ripensare Pasolini … scandalosamente, nei locali della federazione del Msi guidata da Teodoro Buontempo, fu occasione per confessare l’interesse verso uno scrittore durissimo nelle sue critiche alla società dei consumi mentre Beppe Niccolai, negli stessi anni, dichiarava apertamente la sua comunanza con Pasolini soprattutto per quanto riguardava il j’accuse sui misteri irrisolti della Prima Repubblica.

Ebbene Wu Ming 1 si impegna a ricostruire il profilo di un Pasolini antifascista nonostante il meme circolante durante la campagna elettorale che attribuiva allo scrittore e poeta la seguente frase: “Mi chiedo, caro Alberto, se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato nelle piazze oggi a fascismo finito, non sia in fondo un’arma di distrazione che la classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso. Spingere le masse a combattere un nemico inesistente mentre il consumismo moderno striscia, si insinua e logora la società già moribonda”. Una frase letta addirittura da Matteo Salvini durante il comizio di chiusura della campagna elettorale a Milano. In pratica, denuncia Wu Ming 1, Pasolini è stato utilizzato per “sdoganare” l’avanzata dei neofascisti verso Palazzo Chigi. Al di là del gioco delle citazioni più o meno esatte, gli scritti pasoliniani stanno lì a dimostrare una sintonia tra lo scrittore irregolare e i movimenti antisistema. Esiste a destra una ricca bibliografia che esamina Pasolini come cantore dei valori dell’Italia rurale e aedo dell’anticapitalismo. Infine, ci sono almeno due elementi biografici che impediscono di riportare lo scrittore sotto l’egida rigida della sinistra. Il fatto che il Pci lo cacciò dal partito perché gay e il fatto che il fratello Guido fosse stato ucciso barbaramente dai partigiani comunisti nella strage di Porzus del 1945.

Tolto di mezzo Pasolini, infine, ciò che non va giù a Wu Ming 1 è il numero di voti che la destra ha conquistato alle ultime elezioni, il che tradisce una mentalità poco rispettosa delle dinamiche democratiche: “CasaPound – scrive infatti – ha preso 312.392 voti e Forza nuova altri 127.119; significa che come minimo 439.511 persone si identificano col neofascismo, o almeno non hanno problemi a votare partiti neofascisti. C’è poi Fratelli d’Italia, partito proveniente dal neofascismo, che ha preso 1.435.114 voti. Soprattutto, c’è la Lega. La Lega ha preso 5.694.351 voti e adesso è al governo. A conti fatti, su poco più di 46 milioni di aventi diritto al voto, oltre sette milioni e mezzo hanno scelto forze politiche inequivocabilmente nazionaliste, xenofobe e reazionarie. Per capirci: durante la prima repubblica il partito neofascista storico – il Movimento sociale italiano – rimase sempre intorno ai due milioni di voti”. Il rovello è tutto qui, in queste cifre: sarà colpa di una sinistra asfittica, dei revival pasoliniani o si tratta solo della bellezza della democrazia? Il dibattito, a sinistra, è appena iniziato.