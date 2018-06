Weinstein: «Non ho mai avuto rapporti sessuali non consenzienti, basta fango»

di Roberto Mariotti

Il produttore cinematografico hollywoodiano Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole rispetto alle accuse di stupro e di abusi sessuali che gli sono contestate. Il 66enne, che la scorsa settimana si è consegnato alla polizia di New York, è apparso alla Corte Suprema di Manhattan dopo essere stato incriminato da un grand jury per due casi specifici avvenuti nel 2013 e nel 2004. In quell’occasione Weinstein non era intervenuto, ma tramite il suo avvocato ha respinto con forza le accuse, sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali non consenzienti. Gli inquirenti lo hanno rilasciato dietro una cauzione di un milione di dollari, la consegna del passaporto e l’obbligo di indossare un bracciale elettronico alla caviglia per essere costantemente sotto controllo. Accusato di cattiva condotta sessuale da più di 70 donne, Weinstein è indagato per crimini sessuali anche a Los Angeles e Londra. Dozzine di donne, tra cui le attrici Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Rose McGowan, hanno accusato pubblicamente il produttore un tempo potente di comportarsi in modo inappropriato. La prossima udienza sarà il 30 luglio.

A metà maggio, salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice, Asia Argento aveva preso il microfono e aveva accusato ancora Weinstein: «Nel 1997 – aveva detto – fui violentata da Weinstein qui a Cannes. Allora avevo 21 anni. Questo festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il benvenuto. Vivrà in disgrazia, evitato dalla comunità cinematografica che una volta lo abbracciava e ne copriva i crimini. Anche questa sera, seduti tra di voi, ci sono responsabili ancora non individuati di comportamenti riprovevoli nei confronti delle donne. Voi sapete chi sono. Più importante, noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca».