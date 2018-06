“Vuole fare affogare le persone”. E Saviano si becca la querela di Salvini (video)

di Redazione

“‘Quest’uomo (cioè io!) vuole fare annegare le persone’. Il signor Saviano ha vinto una bella querela, non dal Salvini ministro ma dal Salvini papà!”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in risposta allo scrittore Roberto Saviano che, in un video su “Repubblica.it“, aveva detto: “Il diritto del mare ha una regola eterna: Non si lasciano persone a mare, non si lasciano annegare. E non sarà Salvini a interrompere questo diritto sacro”.

Saviano, dopo aver attaccato Salvini, aveva lanciato un appello: “Disobbedite a questo ministro dell’Interno, quest’uomo vuole fare annegare le persone. Salvini non ha risposte sull’immigrazione, ma solo generica repressione. Utilizzeremo tutti gli strumenti della democrazia per fermare queste fanfaronate, per fermare tutta la violenza di Matteo Salvini”.

video