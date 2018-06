Viterbo, con il centrodestra anche Alberto del GF: «Voto chi stimo»

di Federica Argento

«Domenica metterò una croce sul tuo nome. Perché di te, amico mio, mi fido». È tornato a casa il Tarzan di Viterbo, alias Alberto Mezzetti, fresco della vittoria al Grande Fratello 2018 e ad accoglierlo una folla di amici e nuovi fan in visibilio, ma a i polemisti sono sempre in agguato. Così quando si scopre chi è “il nome” che Mezzetti voterà è subito un can can di polemiche. Come racconta Tusciaweb, nel bel mezzo della festa a Grotte Santo Stefano è arrivato il candidato sindaco Giovanni Arena, centrodestra e Mezzetti ha espresso il suo apprezzamento e la sua dichiarazione di voto, data anche l’amicizia di vecchia data. Il 24 giugno anche a Viterbo si voterà per il ballottaggio e Mezzetti già ha intenzione di perseguire una nuova carriera in politica, col centrodestra: se il suo amico Giovannia Arena dovesse vincere, per lui potrebbe prospettarsi un posto o un ruolo nella nuova giunta comunale, dicono i rumors. Magari un posto di assessore, chissà. Mezzetti risponde a chi glielo chiede e a chi fa polemica: «Potrei prenderlo in considerazione, per portare in Comune il pensiero popolare e risoluzioni a qualche problema». Mezzetti, che con i suoi 79mila follower su Instagram è ormai a tutti gli effetti un “influencer”, è sicuramente in grado di spostare più voti di quanti non si immagini.