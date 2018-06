Villa gratis agli islamici, schiaffo alle suore: «Voi invece dovete pagare»

di Alessandro Giuliani

Scoppia la polemica su rapporti tra islam e cristianesimo, a Verbania, piccola “perla” sul Lago Maggiore. Nel mirino la decisione del Comune guidato da una civica di sinistra di concedere l’utilizzo della villa storica Villa Giulia per una cerimonia musulmana. Gratuitamente. Il “regalo” fatto agli islamici spiazza e irrita perché alle suore Rosminiane per l’uso del Teatro maggiore per la recita di fine anno è stata inveche chiesta un quota per l’affitto della prestigiosa residenza. La consigliera di minoranza Stefani minore è su tutte le furie per una “disparità di trattamento” che è inaccettabile.