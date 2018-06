Vicenza cambia: trionfano FI, FdI e Lega. Rucco eletto al primo turno

di Paolo Sturaro

Vicenza non sarà più governata dal Pd. Netta e significativa vittoria del centrodestra al primo turno: Francesco Rucco è il nuovo sindaco della città che fino a ieri è stata guidata dall’ex primo cittadino democratico Achille Variati. Rucco (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, liste civiche #Rucco sindaco, Cicero impegno a 360º e Il Popolo della famiglia-civica) è stato eletto con il 50,63% dei voti. Ha battuto così il candidato di centrosinistra Otello Dalla Rosa (Pd, liste civiche Quartieri al centro, Da adesso in poi, Coalizione civica, Vinova) al 45,86%. A seguire: Filippo Albertin (Potere al popolo) all’1,08%; Andrea Maroso (ista civica Siamo Veneto) all’1,03%; Leonardo Bano (lista civica No privilegi politici) allo 0,70% e Franca Equizi di Grande nord – altri allo 0,67%. I festeggiamenti sono iniziati già nella notte, quando si è avuta la certezza del risultato. Decine di persone sono scese in strada urlando “Francesco Rucco sindaco” e lui,cittadino, con un sorriso, ha chiesto di abbassare i toni, considerato che in molti stavano ancora dormendo. Il candidato del centrosinistra, invece, alle 4 del mattino ha ammesso la sconfitta: «Non ce l’abbiamo fatta, abbiamo perso. Di poco, ma abbiamo perso».