Via Almirante? Raggi ignora che l’Italia ne è piena. Ora tocca a Caltanissetta

di Marta Lima

Sono almeno venti le città italiane in cui esiste già una strada, una piazza, uno slargo e perfino una Circumvallazione dedicata allo storico leader missino Giorgio Almirante, da Foggia ad Agrigento, Aversa, Fiumicino, Molfetta, Lecce, Trani, San Severo, Rieti, Francavilla Fontana, Viterbo, solo per citarne alcune. Ma in arrivo ce ne sono altre, da Grosseto a Caltanissetta, dove sulla scìa delle polemiche scatenate dal rifiuto della Raggi di applicare la decisione di intitolare una via ad Almirante decisa dalla maggioranza su input di Fratelli d’Italia, la destra è scesa in campo: il consigliere comunale di “Direzione Futuro”, Oscar Aiello, su richiesta del presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Macaluso, ha presentato una mozione per intitolare una via o una piazza del capoluogo nisseno allo storico segretario dell’Msi.

Del resto, la sindaca Raggi, forse, non è neanche a conoscenza del fatto che lo stesso Capo dello Stato, nel 2015, anno delle celebrazioni almirantiane, ricordò con parole inquivocabili la figura di Almirante, «personalità politica tra le più significative della destra italiane e che, con il suo carisma, favorì la «progressiva inclusione dell’elettorato di destra nella storia repubblicana» dell’Italia. Anche nel giugno 2014, per la prima tappa delle celebrazioni per il centenario della nascita di Almirante, arrivò un messaggio dell’allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano.