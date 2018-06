Una via Almirante a Genova? Per il Pd è una “vergognosa provocazione”

di Lucio Meo

La battaglia di Fratelli d’Italia per intitolare una strada a Giorgio Almirante prosegue in tutta Italia, dopo il via libera e il successivo stop della sindaca Raggi a Roma. Stavolta il partito di Giorgia Meloni ci riprova a Genova con una mozione identica a quella che era stata approvata in Campidoglio dalla maggioranza grillina, che aveva poi rinnegato quel voto. Il capogruppo in consiglio comunale Fdi, Alberto Campanella, è in pressing sul sindaco di centrodestra Marco Bucci, col Pd che però – come documenta Repubblica Genova – già alza le barricate con termini pesantissimi: “Vergognosa provocazione per nascondere il vuoto politico di Bucci”, dicono i consiglieri dem. Ma Campanella insiste e non ha alcuna intenzione di mollare: “Vogliamo replicare qui a Genova un’identica mozione per far avere al grande politico italiano un giusto riconoscimento, ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello spirito che ha accompagnato Giorgio Almirante nella sua attività politica. Superfluo ricordare l’inaspettato omaggio alla camera ardente di Enrico Berlinguer, successivamente ricambiato dalla sinistra italiana”.

Immediata la reazione del Partito democratico: “Intitolare a Genova, a pochi giorni dal ricordo del 30 giugno 1960, una via a Giorgio Almirante e’ una vergognosa provocazione alla citta’ e alla sua storia. Provocazione che respingeremo con la necessaria determinazione nelle sedi istituzionali – promettono Pandolfo e Vattuone, con i capogruppo in Comune, Cristina Lodi, e in Regione, Giovanni Lunardon – iniziative spudorate, come quella del consigliere Campanella, servono solo a far parlare d’altro, sperando di stendere un velo pietoso sui limiti e gli errori della giunta e di Bucci”