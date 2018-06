Verona, nordafricano reagisce agli agenti e semina il panico in strada (video)

di Lucio Meo

Verona, una donna affacciata a un balcone riprende la scena di un immigrato nordafricano che si sottrae ad un controllo di polizia e reagisce con violenza contro gli agenti, per poi prendere a botte un’auto di passaggio e provare a svignarsela seminando il panico in strada. «Qui è sempre così tutti i giorni», grida la donna. Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb di Massimo Bitonci, deputato della Lega, che dice: «Tutto questo non è più tollerabile, i cittadini sono esasperati.

Rispetto per le forze dell’ordine e rimpatri immediati!».