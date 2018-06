Vergognosa rissa tra M5S e Pd sul fratello di Mattarella ucciso dalla mafia

di Monica Pucci

“Piersanti, si chiamava Piersanti”. Graziano Delrio riprende Giuseppe Conte che nel suo intervento alla Camera citando il fratello del presidente Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia, la aveva definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti”, scandisce Conte tra la standing ovation dei deputati Pd.

Una polemica triste e un po’ “sciacalla”, quella del Pd, che strappa qualche applauso in aula su quella presunta dimenticanza del premier nella citazione della vittima della mafia Piersanti Mattarella, durante la sua replica nel dibattito sulla fiducia, ma fa scendere verso il basso il livello della polemica politica. Piersanti Mattarella, fratello di Sergio, fu assassinato da Cosa Nostra nel 1980 quando era presidente della Regione Sicilia.

Ma cosa aveva detto Conte? “Una delle cose che più mi ha addolorato nei giorni che hanno preceduto la formazione del governo, è l’attacco sui social a un congiunto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovvero al fratello Piersanti ucciso dalla mafia, ma il premier, forse per rispetto, ne aveva omesso il nome. Tanto è bastato per scatenare l’ironia del Pd e la replica, altrettanto piccata, dei Cinquestelle. “Meschino strumentalizzare i nomi delle vittime delle mafia per strappare applausi in quest’Aula”, dice Francesco D’Uva, neo capogruppo del M5S, esordendo in Aula per le dichiarazioni di voto alla Camera per la fiducia al governo Conte risponde alle accuse del capogruppo dem Graziano Delrio sul nome del fratello di Sergio Mattarella.