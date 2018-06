Vergogna social, su Fb la pagina «Io odio Rita Dalla Chiesa». E lei li smaschera

di Fortunata Cerri

Rita Dalla Chiesa torna nel mirino dei social. L’ex conduttrice di Forum, come si legge sul Giornale, di fatto ha scoperto su Facebook un gruppo con una ventina di iscritti dal nome: “Io odio Rita Dalla Chiesa”. Sul suo profilo la conduttrice ha “smascherato” chi l’ha messa nel mirino sul web con uno screenshot della pagina social del gruppo accompagnato da una didascalia: «Però solo 28 sono un po’ pochi!!! Me ne farò una ragione….intanto rido». Sotto al post della Dalla Chiesa si è scatenato un dibattito tra chi la sostiene e chi la critica.

La denuncia di Rita Dalla Chiesa

Lei ribatte in modo duro: «I 28 “signori” che mi seguivano così affettuosamente non ci sono più. Forse si sono cancellati per paura dell’avvocato, o forse li ha cancellati Fb. In compenso ho dovuto segnalare altri 5 profili falsi…». Nei mesi scorsi la Dalla Chiesa era stata attaccata sui social per aver mostrato tutto il suo dolore per la morte dell’ex marito, Fabrizio Frizzi. Sui social gli haters l’hanno accusata di aver messo nell’ombra Carlotta Mantovan, la vedova del conduttore. Il suo dolore è diventato una colpa. Ma la conduttrice ha sempre saputo rispondere per le rime a chi l’ha attaccata in modo gratuito.