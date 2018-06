Vendola e le famiglie arcobaleno: con questo governo si torna al Medioevo

di Redazione

“Svegliarsi il primo giorno della nuova era grillino-leghista e scoprire che per il ‘governo del cambiamento’ io, il mio compagno e nostro figlio , come migliaia di altre famiglie arcobaleno non esistiamo, mi fa comprendere la direzione della svolta annunciata: benvenuti nel nuovo Medioevo”. Lo afferma Nichi Vendola di Liberi e Uguali in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno riferendosi a un’intervista al neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana. ”Mi pare – prosegue l’ex segretario di Sinistra italiana – che con concetti confusi il ministro stia cercando di mettere in discussione la laicità dello Stato. Se poi si usa il tema delle nascite a quello dell’aborto, per colpire la legge 194, allora dovranno mettere in conto la reazione delle donne del nostro Paese”. ”Penso poi – continua Vendola – che il Sud sarà la principale vittima delle scelte di un governo nato per garantire detassazione ai ricchi ed elemosine ai poveri”. E ancora: “Se Salvini e Di Maio sono al potere è tutta colpa di Renzi”. Se la sinistra vuole riprendere la navigazione “occorre ritrovare la bussola della radicalità”.

Vendola è stato a sua volta al centro di accese polemiche quando nacque Tobia, nel novembre del 2016, in una clinica californiana, con la pratica dell’utero in affitto. Un escamotage che in Italia è vietato dalla legge. Tra i critici più decisi vi fu anche Matteo Salvini, che così commentò sui social l’annuncio della nascita del figlio di Vendola: “Al centro commerciale si comprano i DVD o le stoviglie, NON I BAMBINI!”. E ancora, sempre in un tweet di Salvini, si poteva leggere: “Faccio i miei migliori auguri al bimbo di Vendola, figlio dell’EGOISMO di due ADULTI”.