Vauro delira: “Governo Lega-M5S? Fa schifo, da vomito: Salvini imbecille, Fontana nazista»

di Redazione

Tutti i giorni un po’ di sano rancore, pillole di cattiveria e acidità a palate. Vauro Senesi, il vignettista di sinistra che tutti i giorni ci “delizia”, si fa per dire, dalle colonne del Fatto Quotidiano, non digerisce proprio il nuovo governo Lega-M5S e non lo nasconde, neanche al suo amico Marco Travaglio, che invece tutti i giorni lo difende. Ospite di Ecg, su Radio Cusano Campus, Vauro anche oggi ha scaricato palate di fango su tutti i protagonisti di questa avventura politica: «Il governo gialloverde ha un abbinamento di colori che già fa un po’ schifo, ricorda un po’ vomito e bile. Da una parte c’è Salvini, dall’altra c’è un signore che in una piazza dice “Ora lo Stato siamo noi”. Io penso che sia uno strafalcione degno dell’uso del congiuntivo che di solito questo signore fa, ma quando ho sentito queste parole un brivido mi è corso lungo la schiena. Una cosa è lo stato, una cosa è il governo. Altrimenti avremmo un regime totalitario. C’è la metafora del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, in questo governo c’è il poliziotto cattivo e il poliziotto scemo. Il reddito di cittadinanza, rischia di diventare un reddito di sudditanza. Laflat tax è un clamoroso regalo ai ricchi. Entriamo nel merito di queste critiche. Questo è un governo truffa. Questa maggioranza non esiste. I Cinque Stelle si sono presentati alle elezioni in contrapposizione alla Lega e al centrodestra. Chi ha votato Cinque Stelle non credo volesse Salvini al ministero degli interni. Non credo volesse questo governo tutto spostato a destra».

La parte finale del delirio è per il neo ministro della Famiglia: «Quando Fontana vomita la sua omofobia, Salvini fa finta di non sapere che un governo deve avere anche un dovere etico, morale, di educazione. Fontana ha posizioni filonaziste“.