Valeria Marini promuove il governo: ho votato Salvini, andrei a cena con Di Maio

La showgirl Valeria Marini, intervistata dal Giornale, promuove il governo Conte: “Non si poteva mantenere un’Italia senza Governo, avrebbe creato un sacco di danni. Si è raggiunto un punto d’accordo dopo il risultato delle elezioni e penso che questa unione, questo punto d’incontro, sia stato un bell’esempio, con un Presidente del Consiglio che mi sembra si stia muovendo molto bene, con grande competenza, pur non venendo dal mondo politico. Io come tutti gli italiani mi aspetto che si risolvano pian piano tutti i problemi. Ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi, e mi sembra che stia facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell’immigrazione. Forse è stata troppo netta la sua posizione ma qualcuno doveva pur prenderne una. Ora staremo a vedere. Mi sembra comunque che sia stata presa la soluzione giusta: non tornare alle elezioni e creare un governo “tecnico” che sia una sorta di timoniere della grande Italia per cercare di risolvere le cose più urgenti, più importanti”.

Dopo avere detto che se non avesse lavorato nel mondo dello spettacolo avrebbe “aiutato gli altri facendo la missionaria o aiutato gli animali”, l’attrice afferma di trovare interessanti sia Salvini che Di Maio e che accetterebbe un invito a cena da entrambi: “Sono due persone diametralmente opposte ma anche entrambi interessanti. Salvini l’ho votato, Di Maio lo trovo molto in gamba, anche se non mi è piaciuto il momento in cui ha fatto la guerra al presidente Berlusconi, perché era gratuita. Tuttavia trovo che in questo momento stiano facendo un buon lavoro. Poi bisogna vedere i fatti”.