Duterte costringe una lavoratrice filippina a dargli un bacio: pioggia di critiche (video)

di Redazione

Nuova bufera sul presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, fortemente criticato per aver baciato un lavoratrice filippina sulle labbra durante un evento dal vivo. Secondo quanto riportato da tutti i media locali, il leader 73enne stava tenendo un comizio davanti a una folla di lavoratori filippini in Corea del Sud, quando ha invitato due donne a salire sul palco per donare loro la copia di un libro. A una di loro ha dato un piccolo bacio sulla guancia ma all’altra ha chiesto un bacio sulle labbra. “Il prezzo di questo è un bacio. Sei disposta a baciarmi?”, ha chiesto Duterte. Dopo qualche esitazione e le risate nervose dalla giovane donna, alla i due si sono baciati tra gli applausi e le acclamazioni del pubblico. La scena è stata fortemente criticata sui social network, dove in molti hanno descritto il bacio come “disgustoso”, “ripugnante” e “vergognoso”. L’ex procuratore generale filippino Florin Hilbay ha descritto l’atto come un “percorso verso la normalizzazione della misoginia”.

Anche il deputato dell’opposizione Gary Alejano si è lamentato dell’accaduto, sottolineando che “la misura di un vero uomo non è il modo in cui abusa di una donna, ma come rispetta i suoi diritti e la sua persona”. Dal canto suo, la giovane, che è sposata con un sudcoreano e ha due figli, ha detto che non c’era malizia nel bacio, che ha avuto solo il significato di “intrattenere ed emozionare il pubblico”.