Usa, killer spara in un giornale di Annapolis: almeno 5 morti (video)

di Giovanni Trotta

Almeno cinque persone sono state uccise e molti altri sono stati “gravemente feriti” da un killer durante una sparatoria nella redazione della Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland, giovedì pomeriggio. Lo hanno detto funzionari locali. Un sospetto non identificato è stato fermato, come ha detto a Fox News lo sceriffo. Non è stato possibile ancora individuare un movente. Secondo le prime notizie, la polizia è stata chiamata sulla scena a Bestgate Road verso le due e quaranta di oggi pomeriggio ora locale. in seguito alla notizia di un uomo armato che sparava. Un funzionario ha poi dichiarato all’Associated Press che il sospetto killer è un maschio bianco che si ritiene abbia usato un fucile a pompa e che in questo momento non sta collaborando con gli investigatori. La polizia aveva confermato in precedenza su Twitter che si trattava di una situazione di “killer attivo” e che l’edificio era stato “evacuato”. La polizia sta perquisendo tutti gli edifici circostanti e un vicino centro commerciale. Il Baltimore Sun, proprietario del giornale di Annapolis attaccato, dice che un giornalista ha raccontato loro della sparatoria. Phil Davis, un reporter del Capital Gazette, ha twittato durante l’incidente e ha detto che “un singolo killer ha sparato a più persone nel mio ufficio, alcune delle quali sono morte. Il bandito ha sparato attraverso la porta di vetro verso l’ufficio e ha aperto il fuoco su più impiegati”, ha aggiunto. “Non c’è niente di più terrificante di sentire sparare a più persone mentre sei sotto la tua scrivania e poi sentire ricaricare l’arma”. Anthony Messenger, che ha detto di essere uno stagista del giornale, in precedenza aveva scritto su Twitter, “Active shooter 888 Bestgate, per favore aiutateci”. La polizia locale e l’Fbi stanno inviando altre risorse a Baltimora. Un video condiviso da Fox 5 DC ha mostrato una fila di persone con le mani in aria che sono state evacuate dall’area.

Il presidente Donald Trump, così come la first lady Melania, sono stati informati sulla sparatoria, hanno confermato i funzionari della Casa Bianca. Il vice segretario della Casa Bianca, Lindsay Walters, ha dichiarato: “I nostri pensieri e le nostre preghiere riguardano tutti gli interessati”. Trump in seguito ha twittato: “Prima di partire in Wisconsin, sono stato informato dei fatti accaduti alla Capital Gazette di Annapolis, nel Maryland.I miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime e le loro famiglie.Grazie a tutti gli uomini e le donne delle forze del’ordine che sono attualmente sul luogo”. Da parte sua il governatore del Maryland Larry Hogan ha twittato di essere “assolutamente devastato dall’apprendere di questa tragedia ad Annapolis. Per favore, prestare attenzione a tutti gli avvertimenti della polizia e stare lontano dalla zona. Preghiamo per quelli coivolti e per la nostra comunità.