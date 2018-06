Unione gay, la Cirinnà ritrova fiato: “Si sono sposati anche i novantenni”

di Fulvio Carro

Di lei si erano perse le tracce e molti avevano tirato un sospiro di sollievo. Finita la stagione del Pd, Monica Cirinnà – la paladina delle unioni gay – era stata dimenticata. Ora ha ripreso ossigeno e ha trovato il nemico da attaccare, cioè il ministro Fontana: «C’è stata una corsa delle coppie consolidate, quelle che vivono insieme da anni ad accedere ai doveri e ai diritti del matrimonio». E snocciola i dati del Viminale, secondo i quali sono state 8506 le coppie gay e lesbiche che si sono unite in matrimonio. Ad usufruire della legge sono stati soprattutto coppie di uomini che rappresentano i tre quarti sul numero totale. Per lo più si tratta di persone adulte, in molti casi anche molto avanti con gli anni, molto meno i giovani. Anche un 93enne e il suo compagno 87enne del Nord – che stavano insieme dal 1960 – hanno beneficiato della legge Cirinnà. A guidare la classifica delle città nel 2017 è stata Roma con 845 matrimoni, Milano con 799, mentre fanalino di coda Isernia ed Enna con 1 e Crotone con nessuna unione civile. La pasionaria insiste, quella frase di Fontana sulle famiglie arcobaleno che non esistono non le ha digerite: «Interpreto le parole del ministro come l’annuncio che non riconoscerà ai bambini di queste famiglie gli stessi diritti e le stesse tutele degli altri bambini italiani, spero di aver capito male. Intanto riconosca cittadinanza piena alle quasi 18mila persone che in base alla legge delle unioni civili sono famiglie a tutti gli effetti». La stessa battaglia vitale viene condotta dal Pd. Che cerca di venir fuori dal burrone in cui è stato gettato dagli elettori con la solita retorica.