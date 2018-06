Un errore l’abolizione della Forestale voluta dal Pd. Il governo rimedi

di Giovanna Taormina

L’abolizione della Forestale voluta dal Pd è stato un errore e lo dimostrano i tragici incendi che sono avvenuti la scorsa estate. Ora in coincidenza della nascita del nuovo governo da più parti si alza la voce per ripristinarlo. «Il governo Lega-M5S – dichiara l’ex ministro dell’Agricoltura, Gianni Alemanno – puó e deve correggere l’errore commesso da Matteo Renzi sopprimendo il Corpo Forestale dello Stato e disperdendolo tra gli altri corpi di Pubblica Sicurezza. Il disastro avvenuto l’estate scorsa con gli incendi boschivi dimostra come il presidio del territorio si sia fortemente indebolito, dividendo le competenze tra carabinieri e vigili del fuoco. Bisogna evitare che si ripeta questa situazione, per questo il governo cambi subito la riforma Madia senza aspettare il pronunciamento della corte costituzionale».

Che sia un tema fortemente sentito lo conferma anche la presa di posizione del ministro alla Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, secondo la quale un pezzo di riforma Madia da smantellare è quella del Corpo Forestale dello Stato. Per il ministro Bongiorno la riforma «è fallita». Un giudizio supportato dall’immagine dell’Italia «devastata dagli incendi» durante la scorsa estate.

Perplessità sulla riforma Madia anche da Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole: «Aspettiamo un anno, l’anno scorso è stato di transizione, ora vediamo e verifichiamo se a regime quel che ci è stato detto era vero, se aveva ragione Madia o chi ha contestato il provvedimento anche in modo forte. Io continuo ad avere le mie perplessità poi qualcuno mi dovrà dire dove sbaglio».