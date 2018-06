Tutto il governo del cambiamento al suo esordio alla parata militare (video)

di Antonio Pannullo

Tutto il governo del cambiamento esordisce alla parata militare del 2 giugno in via dei Fori Imperiali. Tutti schierati, secondo un rigido protocollo, sulla tribuna delle autorità. C’è qualche cosa di catartico, per il governo e per tutt ele autorità, in questa manifestazione, che si svolge a poche ore di distanza dal solenne giuramento del nuovo governo. Volti sorridenti, face distese: lo stesso presidente della Repubblica appare più rilassato e sereno. Dopo toni apsri e conflitti istituzionali che in qualche momento sono sembrati irreparabili, oggi c’è entusiasmo e fiducia per il futuro da parte di tutti. Presenti moltissimi esponenti politici del centrodestra, ma anche i capigruppo dei partiti di opposizione e i precedenti ministri della Difesa Roberta Pinotti e Ignazio La Russa. Le autorità hanno applaudito lungamente e con fervore al passaggio dei militari. Gli applausi più forti sono stati per gli atleti paralimpici che hanno sfilato con orgoglio: tra loro anche l’eroe di Mogadiscio Gianfranco Paglia, già parlamentare di Alleanza Nazionale. Tutte le autorità indossavano la coccarda tricolore e un tricolore era stato srotolato sul Colosseo, creando una suggestiva cornice per l’evento della 72a festa della Repubblica.

Accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, siedono istituzionalmente i presidenti dei due rami del Parlamento, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Senato e Roberto Fico della Camera e il neo premier Giuseppe Conte, tutti alla loro prima sfilata istituzionale, assieme al presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi che completa le presenze delle alte cariche della Repubblica. In prima fila nella tribuna d’onore, anche i due vicepremier Matteo Salvini ministro dell’Interno e Luigi Di Maio, ministro del Lavoro. Per il governo, anche i ministri della Difesa Elisabetta Trenta e della Giustizia Alfonso Bonafede, il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, esponenti politici, vertici militari e delle forze dell’ordine, il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sindaco di Roma. La rassegna quest’anno si è articolata in sette settori ed è stata aperta dalla sfilata di 330 sindaci di tutta italia in rappresentanza degli ottomila comuni italiani. Hanno successivamente sfilato la Banda dei carabinieri e le bandiere delle Forze Armate, seguite dalle altre componenti della niostra struttura militare. Spoettacolare il lancio di un paracadutista che potrava un gigantesco tricolore che è atterrato ineccepibilmente proprio davanti la tribuna d’onore. Molta attenzione quest’anno, il centenario della vittoria italiana della Grande Guerra, per la rievocazione storica relativa alla Prima Guerra Mondiale, con divise d’eopoca, indossate per l’occasione dai militari della Sassari, che hanno marciato con le divise familiari dei “fanti” che nel 1918 vinsero la guerra. Con il lungo tricolore che scende dal cielo, portato da un paracadutista che atterra proprio davanti alla tribuna d’onore, appena prima del passaggio delle frecce tricolori, segna la fine della sfilata militare ai Fori Imperiali per la festa della Repubblica. Dopo la resa degli onori al capo dello Stato, con l’inno nazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sale a bordo della storica Lancia Flaminia decappottabile e, scortato dai corazzieri a cavallo, è rientrato al Quirinale.