Trump su Conte: «Il popolo italiano ha fatto bene. È un bravo ragazzo»

di Aldo Di Lello

Tu chiamale, se vuoi, “affinità elettive”. Tu chiamale, se vuoi, “inedite convergenze transatlantiche”. Ti chiamale, se vuoi, comuni identità “populiste”. Fatto sta che Donald Trump si è espresso, modalità decisamente inconsueta per il capo della prima potenza mondiale, con toni assai lusinghieri nei confronti del nuovo capo del governo italiano, in carica da poco più di 48 ore. «Il popolo italiano ha fatto bene», ha scritto chiaro e tondo Trump su Twitter a commento dell’incontro avuto a margine del G7 con Giuseppe Conte. «Ho appena incontrato il nuovo primo ministro italiano Giuseppe Conte, davvero un bravo ragazzo. A breve sarà ricevuto con tutti gli onori a Washington, alla Casa Bianca. Farà un grande lavoro».

Il tweet di Trump ha confermato quanto già comunicato da Conte in una conferenza stampa che si è svolta nell’ambito del G7: «Il rapporto con Trump è stato da subito molto cordiale c’è stata una grande apertura nei miei confronti, che è stata naturalmente ricambiata. Da parte sua grande curiosità e attenzione per la nuova esperienza di governo. Nel bilaterale mi ha chiesto dettagli sulla formazione del governo. Si è congratulato e ha espresso molto entusiasmo per l’attività che ci attende. Quanto prima ci sarà un incontro con la Casa Bianca».

Eclatante riprova dell’eccellente profilo personale di Conte e della sua capacità di dialogo? Non c’è dubbio, tant’è, come si legge sull’edizione online di Libero, che Conte sta in queste ore scalando la classifica della popolarità. Ma c’è, allo stesso modo, qualcosa di più e di più importante. È il fatto che Giuseppe Conte rappresenta l’immagine-simbolo di un’Italia diversa, nuova, un’Italia guascona e irriverente, un’Italia che mette in discussione i consolidati schemi di potere globalisti e i conformisti farlocco-europeisti dell’ultimo decennio, un’Italia lontana anni luce dal grigiore mostrato dagli ultimi premier, da Monti a Padoan, passando per Letta e per Renzi. Conte, nelle ultime ore, ha annunciato un rivoluzionario accordo commerciale globale, ha riaffermato la volontà di dialogo con la Russia di Putin, ha messo seriamente in discussione l’ortodossia dell’Europa a trazione franco-germanica. Che vogliamo di più da un governo appena insediato? A Washington (e anche a Mosca) si sono già accorti che qualcosa è cambiato a Roma. Se ne sono accorti anche a Berlino, Parigi e Bruxelles. E sicuramente non ne saranno rimasti contenti. Prepariamoci a “ballare” , anche pericolosamente, nei prossimi mesi. Con la consapevolezza, però, che la nuova Italia comincia ad avere, là dove si decidono i destini del mondo, alleati importanti. Altro che isolamento dell’Italia. Forza e coraggio: peggio di come c’è andata nell’ultimo decennio non ci può davvero andare.