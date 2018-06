Trump entusiasta di Conte: “E’ fantastico, la linea dura sui migranti paga”

di Marta Lima

Dalla parte di Conte, con un vero e proprio endorsement nei confronti del governo italiano: “Il nuovo presidente del Consiglio italiano è fantastico”, ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, parlando ai microfoni di Fox News. Trump ha incontrato Conte per la prima volta in Canada, al G7. “Sembra che essere duri sull’immigrazione ora paghi” ha aggiunto. La linea dura di Trump sui propri confini riguarda il muro lungo il confine tra Usa e Messico per fermare l’ingresso su suolo americano di migranti privi di un permesso di soggiorno.

Proprio oggi Conte, in visita ufficiale a Parigi, ha annunciato la svolta congiunta sul tema dell’immigrazione con il presidente francese Macron: “Dobbiamo cambiare strategia, voltare pagina, rispettando i diritti umani e garantendo la sicurezza. Il regolamento di Dublino deve cambiare: l’Italia è contraria e sta preparando una proposta propria che non vede l’ora di condividere con gli altri partner in vista di formalizzarla alla prossima presidenza Ue austriaca”. Da lì la proposta di centri gestiti dall’Ue nei Paesi di origine e di transito: “Bisogna rafforzare a livello europeo i rapporti con i Paesi di origine e transito dei migranti per prevenire i viaggi della morte, servono centri di protezione europei nei paesi di origine e di transito per accelerare identificazione e richieste di asilo”.