Tregua firmata in Sud Sudan dopo quattro anni di guerra civile

di Redazione

Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il leader dei ribelli, Riek Machar, hanno firmato un accordo per un cessate il fuoco che entrerà in vigore in 72 ore. L’intesa arriva dopo oltre 4 anni di guerra civile e dopo una serie di tentativi, falliti, di sospendere le ostilità. A dicembre, la tregua rimase in vigore appena poche ore. La fumata bianca è arrivata nella notte, con i colloqui tra Kiir e Machar a Khartoum, capitale del Sudan. L’accordo prevede, tra l’altro, la liberazione dei prigionieri politici e l’apertura di corridoi umanitari. Le basi dell’intesa sono state gettate la scorsa settimana, quando Kiir e Machar si sono incontrati per la prima volta in due anni. “Non voglio deludervi, popolo del Sud Sudan”, ha detto Kiir alla cerimonia della firma. “Con questo accordo di cessate il fuoco la guerra deve finire”, ha aggiunto Machar. L’intesa prevede una divisione del potere in un periodo di transizione di 3 anni, sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati resi noti. Nel periodo indicato, si dovrebbe lavorare anche all’organizzazione di elezioni.