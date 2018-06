Trattoria Etruria – Roma

di Redazione

Trattoria Etruria

Via Etruria, 39– 00183 Roma

Tel. 06/77202454

Sito Internet: no

Tipologia: trattoria

Prezzo: 28€ per primo, secondo, contorno e caffè

Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica

OFFERTA

Piccolo ridimensionamento di voto per questa trattoria di quartiere che propone una cucina di impronta casalinga, schietta e verace, ma non esente da errori, come nel caso dei saltimbocca alla romana, scialbi al palato, e della nostra amatriciana realizzata con un sugo un po’ lento e un guanciale moscio e dal sapore troppo forte. Molto meglio è andata con le fettuccine casalinghe condite con ragù bianco di agnello, timo e pecorino e i rigatoni con il sugo di coda, quest’ultima richiesta anche come secondo piatto e con un sughetto che ha richiamato la scarpetta. Discrete le polpette al sugo e buoni sia la cicoria che i broccoletti ripassati, mentre il carciofo alla romana lasciava a desiderare per via di un eccesso di pepe e di cottura. Scarsa la lista dei vini che contiene poche etichette e il vino della casa; i ricarichi sono però nella norma.

AMBIENTE

Semplice e spartano, con l’unica sala stipata di tavoli ricoperti di tovaglie di carta paglia e tovaglioli a quadretti bianchi e rossi.

SERVIZIO

Informale e cortese, rapido e abbastanza preciso anche nei momenti di maggiore afflusso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –