Tragedia sul traghetto, auto cade dal ponte: turista muore schiacciato. Grave la figlia

di Chiara Volpi

Tragedia ieri al porto di Napoli, allo scalo ‘Immacolatella’, su un traghetto diretto a Palermo. Erano quasi le 18.15 quando un turista indonesiano di 79 anni, a bordo della Gnv Atalas ormeggiata al molo 14 dell’approdo campano, si è visto piombare addosso un auto precipitata da un ponte della nave durante le operazioni di carico.

Napoli, tragedia a bordo: auto cade dal ponte e piomba su un turista

L’auto, piombata giù da un ponte superiore a quno inferiore del traghetto, si è schiantata sull’uomo e su sua figlia: ma mentre per il turista 79enne non c’è stato nulla da fare, per la donna si è immediatamente provveduto al soccorso e un mezzo del 118 l’ha condotta tempestivamente in ospedale; da dove, però, fanno sapere i medici che l’hanno in cura, le notizie che arrivano non sono proprio confortanti. La figlia della vittima, infatti, sebbene non deceduta sul colpo come il padre, versa comunque in gravi condizioni dopo l’incredibile incidente. Quindi, come riporta proprio inm queste ore, tra gli altri, il sito di Napoli Today che all’accaduto dedica ampio spazio, «i rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla guardia costiera partenopea, operazioni al termine delle quali l’imbarcazione è quindi partita alla volta della Sicilia. “Solidarietà e vicinanza alla vittima e alla persona ferita” sono state espresse dal presidente dell’Autorità portuale Pietro Spirito, mentre la manifestazione Porto Aperto che era in corso è stata immediatamente sospesa».