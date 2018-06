Tra arrampicate e avventure i bambini affrontano la loro malattia

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Tra le montagne dell’Appennino pistoiese c’è Dynamo Camp un posto immerso nel verde dove i bambini affetti da patologie oncologiche , croniche e sindromi rare possono tornare ad essere felici perchè a dominare è l’allegria. Qui fanno una settimana di vacanza con svariate attività sfruttando al massimo le loro possibilità; dall’equitazione, all’arrampicata, al tiro con l’arco al teatro fino ad avere una loro radio dove diventano protagonisti davanti al microfono. Fondata e inaugurata nel 2007 Dynamo Camp è, ad oggi, l’unica struttura in Italia di terapia ricreativa per bambini e ragazzi colpiti da patologie gravi e croniche. Un’ iniziativa che, nel tempo, ha accolto un target sempre più ampio di utenti e dal 2010 ha varcato i confini della struttura per raggiungere altri 7 mila bambini in ospedale e nelle case famiglia in diverse città italiane lasciando carta bianca alla loro fantasia e creatività.