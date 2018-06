Topi in Campidoglio: ecco il video che sta scatenando il web

di Gabriele Alberti

Roma è piena di topi. In centro, in periferia, non c’è distinzione: capita di vederli uscire da negozi di alimentari, aggirarsi sotto i tavolini di un bar, dai siti storici, come il Castel Sant’Angelo. I topi sono i “re di Roma”. I romani sono arrabbiati e rassegnati al tempo stesso, abituati a convivere con questa piaga. In municipio raccontano come ogni settimana arrivino decine di segnalazioni su asili e scuole infestate dai topi. Biologi del Cnr confermano come ogni topo può arrivare a riprodursi fino a 100 volte durante la sua vita. E’ un quadro sconcertante che va avanti di giorno e di notte in molte zone della Capitale, soprattutto laddove abbondano i rifiuti mai tempestivamente rimossi. La cosa sconcertante è che i topi ora scorazzano anche vicino al Campidoglio, proprio vicino alla “bambolina imbambolata“ che di fronte a questa piaga non ha saputo altro che fare se non annunci e richiedere altri soldi allo Stato centrale, affibbiando l’Agenda Roma ai piani alti: «Ci servono altri fondi». Tutti sono bravi a fare i sindaci, così. Il profilo Fb di “Roma fa schifo” mostra un video in cui si vedono i ratti scodinzolare nei paraggi del Campidoglio. E’ troppo, nei commenti prevale la rabbia. Le misure di derattizzazione che dovevano essere messe in campo non sono state ancora messe a regime. Qualcuno un giorno ci spiegherà di cosa si occupi la Raggi nell’esercizio quotidiano delle sue funzioni.