Il ministro Toninelli: «I naufraghi stanno bene, ora Malta faccia il suo dovere»

di Alessandra Danieli

«Le condizioni all’interno della nave Aquarius sono buone, ci sono viveri». Dai microfoni di Sky Tg24 il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli rassicura sulla sitazione dei naufraghi che si trovano nell’imbarcazione Aquarius ferma nel Mediterraneo a 27 miglia nautiche da Malta e a 35 miglia dalle coste italiane. «Il premier Conte ha inviato due motovedette con medici a bordo, una domenica sera e una oggi, per dare il cambio allo staff sanitario», ha riferito il ministro, spiegando che la situazione viene costantemente monitorata dagli operatori italiani. Nel sottolineare che serve un’assunzione di responsabilità da parte di Malta perché apra i suoi porti, Toninelli aggiunge che la soluzione deve arrivare presto. «Per alcuni giorni ci sono viveri a sufficienza. Ora chiediamo che vengano aperti i porti degli altri paesi, perché quello che finora è apparso un problema italiano diventi problema europeo».

Toninelli: Malta faccia il suo dovere

All’indomani del comunicato congiunto con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, (che non ha autorizzato Aquarius ad approdare in Italia), Toninelli conferma la posizione del governo italiano contenuta in una lettera urgente alle autorità maltesi perché permettano l’approdo dell’imbarcazione alla Valletta in quanto porto “più vicino e sicuro”. «È fondamentale ricordare l’immenso lavoro fatto dall’Italia e dalla Guardia costiera in questi anni, nessuno si deve permettere di dire che l’Italia e il suo governo adottano una politica xenofoba contro i migranti o che ci disinteressa. Oggi l’Italia dice che essendo un problema internazionale c’è bisogno che venga gestito da tutti partner esposti, e Malta è uno di questi», aggiunge il ministro grillino insistendo sul fatto che nel caso dell’imbarcazione Aquarius, in stand by in mare in attesa di un approdo, Malta è il porto più vicino e sicuro per lo sbarco e la messa in sicurezza dei migranti. «Da anni Malta apre i suoi porti ai migranti, dunque l’Italia è tornata a chiedere ufficialmente a Malta una sua assunzione di responsabilità. Aspettiamo una risposta. Nessuno deve permettersi di dire che la nostra politica è disumana, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che l’Italia è stata abbandonata».