Tiro a mancino a Di Maio: il ministro Tria blocca subito il reddito di cittadinanza

di Giovanna Taormina

Scoppia il primo caso politico dentro al governo: il decreto dignità slitta. Il testo è pronto ma l’ostacolo resta quello delle coperture, in particolare per il pacchetto fiscale. Uno stop che riguarda anche il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5s in campagna elettorale.

Lo stop condiviso da Giorgietti

Lo stop, secondo le indiscrezioni, è arrivato dal ministro all’Economia Giovanni Tria, con la scelta che sarebbe stata condivisa anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Che, come scrive la Stampa, durante il Consiglio dei ministri avrebbe ammonito i colleghi a verificare sempre le coperture finanziarie dei provvedimenti. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: il decreto dignità, messo a punto dal vicepremier Luigi Di Maio è spartito dall’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Libero parla di uno sgambetto a Di Maio. Lettera43 interpreta lo stop come resistenza del Mef, della Lega e delle associazioni imprenditoriali. Sulla stessa linea molti altri quotidiani. La situazione irrita non poco il ministro del Lavoro e sviluppo economico: «Sta facendo il giro delle Sette Chiese, tra bollinature e cose che sto scoprendo solo adesso, ma il testo è pronto. Deve essere solo vidimato dai mille e uno organi di questo Paese». Secondo Repubblica, inoltre, il governo avrebbe già avviato la trattativa con Bruxelles per chiedere una flessibilità fino allo 0,5% del Pil e penserebbe a una legge di Stabilità che si fermi a 18 miliardi.

L’ostacolo delle risorse

Quello delle risorse è l’ostacolo principale, visto che non è così scontato che si possa pescare anche dal Fondo Sociale europeo. Questo serbatoio – si parla di 3,4 miliardi cofinanziati e ancora inutilizzati – potrebbe essere sfruttato non tanto per la misura vera e propria, non assistenziale e che non lascerà chi percepisce il sussidio “sul divano” come ha insistito a precisare Di Maio, ma per riformare e rafforzare i centri per l’impiego. Le risorse necessarie per questo primo step sono state individuate dallo stesso Movimento in 2 miliardi, mentre altri 15 ne servirebbero, a regime, per il reddito di cittadinanza.