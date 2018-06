The King of Salads – Roma

di Redazione

The King of Salads

Via Bisagno, 16/a – 00199 Roma

Tel. 06/83961853

Sito Internet: no

Tipologia: salads bar

Prezzo: basi per insalate 2,20/2,70, condimenti 0,50/1,50

Giorno di chiusura: Sabato sera e Domenica

OFFERTA

Aperto da oltre un anno, questo piccolo locale è specializzato in insalate. Le basi diverse – riso, couscous, quinoa, farro, lattuga e spinacino – tutte disponibili in un banco frigo e in contenitori di plastica, si possono condire con vari ingredienti a scelta. Una volta fatta l’ordinazione, l’insalata viene messa in una grande ciotola e condita con tutto il necessario, in modo tale che gli ingredienti siano ben amalgamati. Poi viene di nuovo messa nella propria confezione e data al cliente che può decidere se mangiarla lì, sui pochi tavoli a disposizione, oppure portarsela a casa o in ufficio. Noi abbiamo assaggiato una King Couscous con pecorino, noci, funghetti alla brace sott’olio, pomodori alla brace, ceci, olio e aceto balsamico e un’altra personalizzata a base di spinacino, feta, mandorle a scaglie, semi di sesamo, semi di zucca, uvetta e avocado, fresca e sfiziosa. Per accompagnarle si può scegliere tra pane, gallette di mais o cracker, e da bere tra centrifughe (buona quella energizzante con arancia, carota, mela e zenzero), succhi bio e birre artigianali. Nella stagione invernale, poi, c’è la possibilità di ordinare anche piatti caldi come la vellutata di carote, di funghi, di zucchine e patate e il pollo al curry.

AMBIENTE

Piccolo e funzionale, con alcuni tavoli alti e sgabelli su cui accomodarsi.

SERVIZIO

Cortese, simpatico e tutto al femminile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –