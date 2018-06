Thailandia, niente miracolo per i bambini nella grotta. Ricerche sospese (video)

di Robert Perdicchi

Si prega, si spera, si aspetta. Ma le operazioni di salvataggio dei ragazzi thailandesi dispersi in una grotta sono state sospese, dopo che un soldato impegnato negli sforzi di prosciugamento dell’ingresso della cavità è rimasto fulminato da una scarica elettrica dei macchinari usati. Il soldato è stato trasferito in un vicino ospedale. “Stiamo portando avanti un piano A e un piano B. L’acqua si sta abbassando ma è ancora troppo alta”, aveva spiegato in precedenza il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn. Il piano A prevede operazioni di scavo per fare defluire l’acqua, mentre altri soccorritori stanno cercando vie d’ingresso alternative. Al momento squadre a piedi, con l’ausilio di droni, hanno trovato tre possibili entrate I 12 ragazzini e il loro allenatore sono dispersi in una grotta nel nord della Thailandia da sabato scorso. Successive piogge hanno allagato l’ingresso rendendo estremamente difficili le operazioni di salvataggio. Il conto alla rovescia è iniziato, i giorni passano, le speranze di recuperare i ragazzi sempre più flebili.

Una dozzina di scatole contenenti rifornimenti, messaggi e mappe, sono state calate con delle corde in una fessura della grotta dove da sette giorni 12 ragazzini sono bloccati. In ogni “scatola della speranza” vi sono cibo, bevande, medicine di base, una penna, una torcia, una candela e una mappa. “Se ricevi questo messaggio, segna sulla mappa dove vi trovate. Verremo subito a salvarvi”, recita un messaggio indirizzati ai giovani calciatori. Al momento i soccorritori ignorano se i ragazzi si trovino nel punto dove sono state calate le scatole. E’ la seconda volta che viene fatto calare del cibo, ma la prima che si tenta anche di comunicare con i dispersi, i quali non hanno finora dato nessun segnale di vita.

