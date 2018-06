Terribile schianto tra auto e moto: morti lo chef Alessandro Narducci e un’amica

di Greta Paolucci

L’impatto, micidiale, di un auto con uno scooter. Il boato dello schianto e poi detriti ovunque e sull’asfalto i corpi di due giovani, inermi. Quello della notte scorsa tra un veicolo e una moto, sul Lungotevere della Vittoria a Roma, è stato un incidente definito sin dalle prime battute grave. Poi gravissimo. Infine, letale; lo scontro, infatti, è costato la vita a due giovani: Alessandro Narducci, chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio, che ha condiviso il tragico destino con la sua amica, la 25enne Giulia Puleio, che viaggiava con lui sul suo Honda Sh. L’automobilista, invece, un 30enne italiano al volante di una Merdecedes Classe A, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli della capitale.

Nello scontro l’auto ha colpito tre veicoli in sosta, una Fiesta, una Scenic e un’Audi Q3. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili del gruppo VII Appio per i rilievi. Sono stati richiesti accertamenti sull’eventuale assunzione di droghe e alcool da parte del conducente del veicolo. I due mezzi, la Mercedes e l’Honda Sh, sono stati sequestrati e sono stati richiesti gli accertamenti su assunzione droghe e alcool per il conducente della macchina. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi, e sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Di un tragico accaduto, in cui ha perso la vita Alessandro Narducci, chef del noto ristorante in centro, Acquolina, morto insieme ad una sua amica con cui aveva passato la serata e con cui ha condiviso un terribile destino.

I due ragazzi avevano appena passato la serata insieme

I due ragazzi erano appena montati in sella di ritorno dal Vinoforum, dove Narducci era stato protagonista della manifestazione nei primi tre giorni, presentando showcooking e presenziando a diversi eventi serali. Ieri, però, aveva deciso di partecipare come ospite insieme a Giulia, un’amica che faceva la cameriera. Per questo erano insieme ieri sera, per condividere una comune passione per l’enogastronomia nell’amobito di un evento che aveva visto Alessandro protagonizzare in prima linea. Per questo erano insieme su quell’Honda sh. Per questo l’impatto mortale li ha colti di sorpresa vicini, insieme.