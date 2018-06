Terremoto, Salvini: «Il codice appalti ci complica la vita»

di Mariano Folgori

Si è appena placata la polemica tra Luigi Di Maio e il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che già un’altra bordata parte dal governo all’indirizzo dell’Autorità anticorruzione. Ad accendere le polveri, questa volta, è il ministro dell’Interno. Il tono è apparentemente pacato, ma la sostanza del discorso di Salvini è durissima. Il tema sollevato dal leder della Lega è quello delle lungaggini nella ricostruzione dei centri terremotati «Il Codice sugli appalti ha complicato la vita. L’Anac va bene… il dottor Cantone è sicuramente uno bravo ma ormai non sposti più un posacenere o non tagli un ciuffo d’erba se l’Anac non ti da l’autorizzazione. Non faremo nuove leggi, le toglieremo le leggi, la nostra parola d’ordine è semplificao Salvini, assicurando, in una diretta Facebook ,che una delle priorità del governo sarà la semplificazione delle norme per favorire la ricostruzione dei centri terremotati.