Tagli ai vitalizi, per Di Maio è «la settimana giusta». Ma Fico resta zitto

di Marzio Dalla Casta

In principio fu Riccardo Fraccaro: «I vitalizi degli ex-parlamentari hanno le ore contate». Sull’emozione scatenata da cotanto annuncio, i grillini lo elessero questore di Montecitorio. Con tanti voti da rivestire il ruolo con la qualifica di “anziano”, cioè primo nella terna che amministra il bendidio di cui godono i nostri onorevoli. «Per i vitalizi degli “ex” è cominciato il conto alla rovescia», annunciò un secondo dopo l’insediamento. Non aveva ancora però fatto i conti con il destino che di lì a poco lo avrebbe strappato alla sua nobile missione per insediarlo nel governo come ministro «dell’ossimoro», secondo l’azzeccata definizione del costituzionalista Michele Ainis, cioè titolare della delega ai Rapporti con il Parlamento e di quella alla democrazia diretta. Non per questo si scoraggiò, anzi: «Vado a fare il ministro, ma lascio in eredità al presidente Fico il taglio dei vitalizi», ri-annunciò mandando in delirio la folla grillina già ebbra di conquista. Dopo di lui, fu la volta di Di Maio. In quanto vicepremier, starebbe ai vitalizi (di competenza esclusiva del Parlamento) come i cavoli a merenda. Ma dei Cinquestelle Giggino è anche il capo politico e spetta a lui indicare la rotta. Compito cui ha assolto con svizzera puntualità in occasione del primo e del secondo turno amministrativo con le stesse, identiche parole: «Questa è la settimana buona per il taglio dei vitalizi degli ex-deputati». Fraccaro prima, Di Maio dopo: ore, giorni, settimane. Ma i vitalizi sono sempre là. Paradossalmente, l’unico a non parlarne è proprio quello avrebbe titolo a farlo e cioè Fico. Non perché sia pessimista, ma semplicemente perché è un ottimista bene informato. Lui i tagli li studia e li ristudia, tenta l’intesa con il riluttante Senato, cerca il conforto degli esperti, ma raccoglie poco. Saranno pure ex-onorevoli i titolari dell’odioso privilegio, ma sempre di diritti acquisiti si tratta. Si comincia con la Casta e si finisce chi sa dove. Più che una passeggiata trionfale, quel dossier si sta rivelando una patata bollente, che scotta solo nelle mani di Fico, già rosolato dal sospetto che l’insistenza sul tema sia funzionale allo scontro in atto al M5S. E chissà che non abbia ragione.