Stadio Roma, Parnasi ai pm: “Ho pagato tutti i partiti, io pagavo tutti”

di Annamaria Matticari

Parnasi parla. “Ho pagato tutti i partiti”, ha detto il costruttore romano Luca Parnasi, che tra ieri e oggi a Rebibbia e piazzale Clodio, alla Procura, ha subito un interrogatorio per 11 ore. Parnasi, interrogato sulla vicenda dello stadio della Roma, ha ammesso di aver distribuito soldi a tutti i partiti politici per consolidare il rapporti con tutto il mondo politico. Luca Parnasi, ex amministratore unico del gruppo Eurnova, è stato arrestato lo scorso 13 giugno per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e ad altri reati insieme con alcuni suoi collaboratori per la vicenda dello Stadio della Roma. A condurre l’atto istruttorio sono la pm Barbara Zuin e il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, che considerano Parnasi motore di una “corruzione di tipo sistemico e una di tipo pulviscolare” che erogava denaro e altre utilità per garantirsi le proprie attività. L’incontro tra Parnasi e i pm è stato voluto proprio dal costruttore, che in precedenza aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip nell’interrogatorio di garanzia, svolto dopo il suo arresto a Milano. Quello che inquirenti vogliono capire sono i connotati del cosiddetto “sistema Parnasi”, quei finanziamento a partiti, organizzazioni politiche, associazioni varie e onlus che il 40enne romano beneficava con i suoi fondi. I pm hanno chiesto a Parnasi chiarimenti anche sul suo ruolo nella società Eurnova e il rapporto con Luca Lanzalone, l’ex presidente di Acea, e consulente di fatto del Comune di Roma nella trattativa, nel gennaio-febbraio del 2017, per l’abbattimento delle cubature nel progetto stadio. “Io pago tutti”, dice Parnasi in una delle tante intercettazioni presenti negli atti. “Un investimento molto moderato – ammette in un altro dialogo registrato – rispetto a quanto facevo in passato quando ho speso cifre che manco te racconto però la sostanza è che la mia forza è quella che alzo il telefono…”. Nessun movimento politico, stando a Parnasi sarebbe al di fuori del suo “core business”. Resta a vedere quanto sia attendibile e se i finanziamenti siano illeciti.